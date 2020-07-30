أخبار الأهلي.. إدارة الكرة تقدم التماسا ضد عقوبات السوبر.. توقيع أزارو .. ومستجدات عودة رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأهلي أن إدارة ناديه ستتقدم بالتماس جديد بشأن أحداث السوبر المصري أمام الزمالك إلى اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.













أثيرت ازمات عديدة في الفترة الماضية حول عقود اللاعبين داخل النادي الأهلي، وبالأخص وضع اللاعب وليد ازارو الذي كان معاراََ لنادي الاتفاق السعودي وانتهت اعارته نهاية شهر يونيو الماضي.













احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بوصول متابعيها إلى 6 ملايين حيث كتبت :" نحتفل معًا بوصول حسابنا الرسمي على تويتر إلى 6 ملايين أهلاوي".













لم يظهر في النادي الأهلي لاعب أكثر افتعالاََ للأزمات في الآونة الأخيرة مثل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، الذي وصل به الحال أنه متواجد باسمه فقط.













عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع ثنائي الفريق جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.











