AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي: سنتقدم بالتماس بشأن عقوبات السوبر.. وهذا مصير صالح وأزارو مع الفريق

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:02 م
الأهلي
الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأهلي أن إدارة ناديه سيتقدم بالتماس جديد بشأن أحداث السوبر المصري أمام الزمالك إلى اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة أقر بمعاقبة محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف لـ10 مباريات بسبب أحداث الشغب التي كانت خلال لقاء السوبر أمام الزمالك والذي أقيم في الإمارات.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نحن بصدد تقديم التماس جديد بشأن أحداث كأس السوبر المصري أمام الزمالك".

وأكمل: "وليد أزارو على قوة فريق الأهلي، وفسخ عقده مع الاتفاق ومن ثم سيتواجد معانا في الفترة المقبلة ولا يحق له المشاركة بالمباريات".

وكانت المفاوضات بين الاتفاق ووليد أزارو قد فشلت من أجل تجديد عقد اللاعب مع النادي حتى نهاية الموسم، قبل أن يصدر الاتحاد السعودي قرارًا بحرمان الأندية المحلية من التعاقد مع المهاجم المغربي.

وأردف: "مشاركة صالح جمعة في المباريات من عدمها هي أمر يخص المدير الفني وحده".

وواصل: "الأهلي الكلام عنه كثير جدًا في كافة المجالات ويجب تقبل ذلك بشكل عقلاني، ولاعبي الأحمر على أعلى مستوى من الاحترافية ولهم وضعهم في الكرة المصرية".

واختتم: "الأمور الداخلية تسير بشكل جيد وأيضًا اللاعبين الأجانب متلزمين بشكل قوي والكل يظهر بمستوى متميز ونحن مقبلين على بطولة الدوري ثم الحدث الأكبر دوري أبطال إفريقيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الدفاع الجديدي يهاجم إدارة الزمالك ويثني على الأهلي بسبب أحداد وأزارو

أخبار النادي الأهلي .. تغريم حسام عاشور .. الخطيب يتحرك قانونيا تجاه الزمالك بعد لافتة نادى القرن

أحمد بلال يهاجم اتحاد الكرة بسبب شيكابالا

خطوة جديدة لـ الأهلي بشأن عقوبات السوبر المصري ضد كهربا

ترشيحاتنا

رفقة عائلتها.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

إصابة 38 شخصا فى انقلاب أتوبيس بـ قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في مسابقة الدوري

حكاية أغرب عيد أضحى شهده التاريخ.. عندما احتفل القذافي بـ عرفات والعيد على طريقته خلافا للمسلمين

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم «13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

بريطانيا ترحب باستمرار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد

رفقة عائلتها.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد