الأهلي: سنتقدم بالتماس بشأن عقوبات السوبر.. وهذا مصير صالح وأزارو مع الفريق

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأهلي أن إدارة ناديه سيتقدم بالتماس جديد بشأن أحداث السوبر المصري أمام الزمالك إلى اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.





وكان اتحاد الكرة أقر بمعاقبة محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف لـ10 مباريات بسبب أحداث الشغب التي كانت خلال لقاء السوبر أمام الزمالك والذي أقيم في الإمارات.





وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي: "نحن بصدد تقديم التماس جديد بشأن أحداث كأس السوبر المصري أمام الزمالك".





وأكمل: "وليد أزارو على قوة فريق الأهلي، وفسخ عقده مع الاتفاق ومن ثم سيتواجد معانا في الفترة المقبلة ولا يحق له المشاركة بالمباريات".





وكانت المفاوضات بين الاتفاق ووليد أزارو قد فشلت من أجل تجديد عقد اللاعب مع النادي حتى نهاية الموسم، قبل أن يصدر الاتحاد السعودي قرارًا بحرمان الأندية المحلية من التعاقد مع المهاجم المغربي.





وأردف: "مشاركة صالح جمعة في المباريات من عدمها هي أمر يخص المدير الفني وحده".





وواصل: "الأهلي الكلام عنه كثير جدًا في كافة المجالات ويجب تقبل ذلك بشكل عقلاني، ولاعبي الأحمر على أعلى مستوى من الاحترافية ولهم وضعهم في الكرة المصرية".



