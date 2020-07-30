AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صفحة الأهلى على تويتر تحتفل بوصول متابعيها إلى 6 ملايين

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:02 م
لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
Advertisements
محمد رشاد
احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بوصول متابعيها إلى 6 ملايين حيث كتبت :" نحتفل معًا بوصول حسابنا الرسمي على تويتر إلى 6 مليون أهلاوي".


وأدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية في مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بالإضافة إلى الجري حول الملعب، وفقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.


وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة تبدأ من غد الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.


ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة أنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

صفحة الأهلى على تويتر تحتفل بوصول متابعيها إلى 6 ملايين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس مران الأهلي بإستاد مختار التتش

مران بدني قوي للاعبي الأهلي

الأهلي يخوض مرانه بالتتش وهذه تعليمات فايلر

توماس بينكيل يقود مران الأهلي بتدربيات بدنية

جلسة خاصة بين فايلر وكهربا علي هامش مران الأهلي

محاضرة فنية من فايلر للاعبي الأهلي خلال المران الصباحي

ترشيحاتنا

خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. 5 أخطاء تفعلها تجعل دعواتك غير مستجابة

زوجة مغني راب شهير تقطع جسده وتحفظه بثلاجة.. صور

دعاء يوم عرفة قبل غروب الشمس.. لسه قدامك فرصة

كارتيرون يستقر على منح ثلاثي الزمالك فرصة في الدوري

بعد انتصار فيريرا.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف قيد الزمالك

ماذا تغير فى الزمالك بعد توقف كورونا؟.. 5 مباريات أظهرت الكثير

AdvertisementS

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم «13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

أستون فيلا يوجه ضاربة صادمة لـ تريزيجيه عل الموقع الرسمي

بـ 164 ألف يورو| محمد صلاح يمتلك ثاني أغلى ساعة بين لاعبي ليفربول.. تفاصيل

بعد التأكد من نية الزمالك.. صالح جمعة في الأهلي "يا مولانا كما خلقتني"

بعد انتصار فيريرا.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف قيد الزمالك

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الفوضى تجتاح برشلونة.. صفحات مشبوهة واستقالات وسرقة خزينة النادي وانفجار ميسي

وديات الزمالك تحسم رحيل رباعي الهجوم في الفترة المقبلة.. تعرف عليهم

انتقال مايكون أصبح مؤكدا.. اِعرف أحدث تفاصيل صفقة النصر السعودي

كارتيرون يستقر على منح ثلاثي الزمالك فرصة في الدوري

ماذا تغير فى الزمالك بعد توقف كورونا؟.. 5 مباريات أظهرت الكثير

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم

استشاري تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناول اللحوم والفتة في العيد .. فيديو

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد