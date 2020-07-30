صفحة الأهلى على تويتر تحتفل بوصول متابعيها إلى 6 ملايين

احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر بوصول متابعيها إلى 6 ملايين حيث كتبت :" نحتفل معًا بوصول حسابنا الرسمي على تويتر إلى 6 مليون أهلاوي".









وأدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية في مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بالإضافة إلى الجري حول الملعب، وفقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.









وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة تبدأ من غد الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.







