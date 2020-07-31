سكان شارع الدكتور حسن كامل يعانون من وجود سيارتين بالشارع لبيع الخضراوات بدون وجود تراخيص

ارسل القارئ محمد علي المقيم بشارع الدكتور حسن كامل بحي الساحل بشبرا مصر بمحافظة القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من وجود سيارتين لبيع الخضار بالشارع بدون ترخيص .





وقال عادل في شكواه نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل نعاني من وجود سيارتين بالشارع لبيع الخضروات بدون وجود تراخيص واحدة تقف في نصف الشارع والآخري تقف بتقاطع الشارع مع شارع شبرا امام مطافي شبرا مما تتسبب بتشويه المظهر الحضاري للمنطقة .





وطالب محمد عادل المسؤولين بسرعة نقل هذه السيارات في أماكن خاصة ببيع الخضروات والفاكهة وذلك رئفت باهالي المنطقة.









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