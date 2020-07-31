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بين الناس

سكان شارع الدكتور حسن كامل يعانون من وجود سيارتين بالشارع لبيع الخضراوات بدون وجود تراخيص

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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أحمد قطب
ارسل القارئ محمد علي المقيم بشارع الدكتور حسن كامل بحي الساحل بشبرا مصر بمحافظة  القاهرة شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من وجود سيارتين لبيع الخضار بالشارع بدون ترخيص .

وقال عادل في شكواه نحن سكان شارع الدكتور حسن كامل نعاني من وجود سيارتين بالشارع لبيع الخضروات بدون وجود تراخيص واحدة تقف في نصف الشارع والآخري تقف بتقاطع الشارع مع شارع شبرا امام مطافي شبرا مما تتسبب بتشويه المظهر الحضاري للمنطقة .

وطالب محمد عادل المسؤولين بسرعة نقل هذه السيارات في أماكن خاصة ببيع الخضروات والفاكهة وذلك رئفت باهالي المنطقة. 


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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