أخبار الزمالك.. نجم الفريق يثير الجدل.. وفرصة لثلاثي الناشئين.. وحقيقة إيقاف القيد

علي استقرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، على منح ثلاثة لاعبين فرصة المشاركة خلال المباريات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز.

لم يظهر في النادي الأهلي لاعب أكثر افتعالاََ للأزمات في الآونة الأخيرة مثل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، الذي وصل به الحال أنه متواجد باسمه فقط.