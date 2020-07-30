أخبار الزمالك.. نجم الفريق يثير الجدل.. وفرصة لثلاثي الناشئين.. وحقيقة إيقاف القيد
الخميس 30/يوليه/2020 - 11:07 م
الزمالك
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة ايقاف القيد لنادى الزمالك
بعد حصول البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقية المدرب في الحصول على ٤٠٠ ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة.
كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي استقرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، على منح ثلاثة لاعبين فرصة المشاركة خلال المباريات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز.
لم يظهر في النادي الأهلي لاعب أكثر افتعالاََ للأزمات في الآونة الأخيرة مثل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، الذي وصل به الحال أنه متواجد باسمه فقط.