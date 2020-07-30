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بين الناس

سكان حدائق حلوان يستغيثون بالشركة القابضة بسبب انقطاع المياه وارتفاع الفاتورة

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شكا المواطن أحمد محمود من سكان شارع الرافعي تقسيم المعلمين بحدائق حلوان ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ارتفاع قيمة فاتورة المياه بشكل كبير، بالرغم من انقطاع المياه بشكل متكرر.


وقال أحمد محمود فى شكواه إن المياه بالمنطقة تنقطع كل يوم  من ٢ ظهرا الي ١٢ صباحا، مطالبا الشركة القابضة بحل مشكلة قطع المياه، وسبب ارتفاع الفاتورة.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


للتواصل مع الشاكى 01012117971 


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