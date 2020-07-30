وفاة أول كلب أصيب بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أفادت مجلة ناشيونال جيوجرافيك، عن وفاة أول كلب أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة.





وقالت المجلة إن الكلب بودي، من نوع جيرمن شيبرد، ويعيش في نيويورك، توفى في 11 يوليو الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكانت مختبرات الخدمات البيطرية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أعلنت في أوائل يونيو عن أول حالة مؤكدة لكلب بالفيروس في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل.





وأعربت العائلة التي كانت تعتني بالكلب، عائلة ماهوني، عن تخوفهم من حالة التخبط من قبل السلطات الصحية الأمريكية، حيث أن الولايات المتحدة لم تسجل سوى 25 إصابة بين الحيوانات الأليفة فقط بفيروس كورونا، فيما سجلت 4 ملايين إصابة بشرية.





وقال أليسون ماهوني، مالك الكلب في حزن شديد إلى المجلة: "إن بودي منح الحب إلى جميع أفراد العائلة، لحد كان محبوبا من الجميع، خسارته شيء حزين".