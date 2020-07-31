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برلمان

كورونا لم ينته.. برلمانى يطالب المواطنين بتقليل الزيارات العائلية في العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
وجه النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان رسالة إلى المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وطالب مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين بتقليل الزيارات العائلية خلال عيد الأضحى المبارك ، قائلا : "ممنوع التصافح والقبلات أثناء التهانى بالعيد.


وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن فيروس كورونا لم ينته ولكن ماحدث هو انخفاض فى عدد الإصابات والوفيات فقط.


واختتم: نتمنى ان يفرح المواطنون فى العيد ، وألا يتحول إلى أحزان بسبب انتشار فيروس كورونا ، حتى لا تعود زيادة الإصابات والوفيات بين المواطنين مرة أخرى نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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