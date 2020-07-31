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نائلة جبر: لدينا رادع تشريعي وأمني لملف الهجرة غير الشرعية.. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:11 ص
السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر
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محمود محسن
قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشريعة، إن مصر لديها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو القانون رقم 82 لعام 2016، مؤكدة أن هذا القانون وضع عقوبات مشددة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.


وأضافت نائلة جبر خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أن هذا يعد أول قانون يتم اعتماده في منطقة الشرق الأوسط لمنع الهجرة غير الشرعية.


وتابعت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أن هناك رادعا تشريعيا وأمنيا لملف الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الدولة تهتم بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الشباب في إيجاد فرص عمل في الوطن.


ولفتت إلى أنه منذ إقرار هذا القانون لم يتم تسجيل أي حالات هجرة غير شرعية، ولم نجد أي مركب تخرج من الشواطئ المصرية للهجرة غير الشرعية.
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