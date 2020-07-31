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رياضة

باسم علي: تجربتي مع الأهلي ليست فاشلة ولكن واجهت سوء حظ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:37 ص
باسم علي
باسم علي
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عمرو ابوبكر
كشف باسم علي، الظهير الأيمن للأهلي السابق والجونة الحالي، عن سبب سوء الحظ الذي واجهه أثناء وجوده في الأحمر بسبب الإصابات.

وقال باسم علي خلال لقائه عبر قناة أون تايم سبورت: "لا أعتبر تجربتي مع الأهلي تجربة فاشلة كان هناك سوء حظ بسبب الإصابات، ووقت اما كنت اشارك أكون مؤثر، ولكن الإصابات رقم واحد في عدم مشاركتي".

تابع: "مرت علي فترة كنت مهمل في نفس بشكل قوي وقصرت في حقي نفسي كثيرًا".

وواصل: "حسين عبد الدائم مدرب الأحمال تحدث معي بصفة شخصية، وقال ليٌ هذا عملك ولك دور ويجب أن تتدرب بشكل جيد"

استكمل: "هذا ما سعيت فيه ولكن قبل أن أخرج على سبيل الإعارة من الأهلي 6 شهور، لو كنت سعيت مبكرًا كان سيفرق معي ولكن أنا كنت مهمل".

أوضح: "أنا على ذمة الأهلي وشرف كبير ليٌ وطموحي  أن أعود للأهلي مرة أخرى، أعمل كل ما علي ومرتاح في الجونة والنادي موفر لنا كل شيء، والذي يجتهد أكيد رينيه فايلر له طلبات، لم يتواصل معي أحد بصفة شخصية من الأهلي، وتحت أمر الأهلي في أي وقت يطلبني فيه".

رحل باسم علي إلى صفوف الجونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الأهلي.
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