هدية استثنائية.. السعودية تقدم حصوات معقمة للحجاج قبل رمي الجمرات.. شاهد

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، أنها قدمت حصوات معقمة لحجاج بيت الله الحرام وذلك كهدية قبل بدء مشعر رمي الجمرة الكبرى في منى.





وسيبدأ فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.





وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.



