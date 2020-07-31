AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هدية استثنائية.. السعودية تقدم حصوات معقمة للحجاج قبل رمي الجمرات.. شاهد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، أنها قدمت حصوات معقمة لحجاج بيت الله الحرام وذلك كهدية قبل بدء مشعر رمي الجمرة الكبرى في منى. 

وسيبدأ فجر اليوم،  أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

وشهدت حركة ضيوف الرحمن وانسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل،  أن عدد القوى العاملة في الحج «الاستثنائي» هذا العام يصل إلى 60 ألف شخص من كافة القطاعات، رغم العدد المحدود للحجاج.
هدية استثنائية.. السعودية تقدم حصوات معقمة للحجاج قبل رمي الجمرات.. شاهد
هدية استثنائية.. السعودية تقدم حصوات معقمة للحجاج قبل رمي الجمرات.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمي الجمرات في الحج .. حكمه وكيفيته والحكمة منه

كيفية حج التعجل .. وطريقة رمي الجمرات في أيام التشريق

كيفية رمي الجمرات في الحج للمتعجل وعن الغير

هل يبطل الحج إذا تركت المبيت بالمزدلفة أو طواف الوداع؟.. علي جمعة يوضح

على جمعة: 4 واجبات من تركها حجه صحيح وعليه الفداء

شاهد.. الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

ترشيحاتنا

الإنسانية فقدت أحد فرسانها.. ماذا قالت الحكومة البريطانية عن وفاة طبيب الغلابة؟.. فيديو

أنا عايز آخد أبويا في حضني وأدفنه.. أسرة شهيد لقمة العيش تطالب السعودية بالقصاص

حكاية أغرب عيد أضحى شهده التاريخ.. عندما احتفل القذافي بـ عرفات والعيد على طريقته خلافا للمسلمين

الصحة: الوصول لـ صفر إصابات كورونا يتوقف على وجود لقاح فعال

ضع نواة التمر في شوربة اللحمة.. وشاهد ماذا يحدث

وزير الدفاع التركي وقيادات جيشه على حدود اليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد