السعودية تبهر العالم بسوار ذكي للوقاية من كورونا خلال موسم الحج

بدأت المملكة العربية السعودية بتعميم سوار "توكلنا" الذكي بين ضيوف الرحمن وذلك خلال موسم الحج الحالي ، ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لحماية الحجاج من فيروس كورونا.





ويعمل السوار بواسطة تطبيق "توكلنا" في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لدعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





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وبدأ العمل بالتطبيق أصلًا تزامنًا مع فترة المنع التي أعلنتها المملكة، حيث يحتوى التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصول المخول لهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع.





كما يقدم "توكلنا" معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه والتصاريح اللازمة للتنقل، وطلب الإسعاف وغيرها من الخدمات الهامة للمجتمع.



