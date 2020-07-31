أحمد الشيخ يكشف سر تشابه فايلر وإيهاب جلال .. فيديو

أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق مدرب رائع وذكي للغاية في التعامل مع اللاعبين ومعرفه إمكانياته مشددا ان طريقه فايلر تشبه الى حد كبير ايهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة.





وأضاف أحمد الشيخ في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت " أن فايلر لديه القدرة على الاستفادة من كافه إمكانيات اللاعب مشددا ان سعيد بالعمل تحت قيادته.





وتابع أن فايلر تمكن من توظيفه بمركز للدفاع وفوجىء بقدراته الدفاعية كما فعل ايهاب جلال الذي اكتشف قدرته على قطع الكرات.





وأضاف أن الجميع في الاهلي يرغب في التتويج بـ لقب الدوري المصري و بطولة دوري ابطال افريقيا.