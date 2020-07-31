AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد الشيخ يكشف سر تشابه فايلر وإيهاب جلال .. فيديو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أحمد الشيخ نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق مدرب رائع وذكي للغاية في التعامل مع اللاعبين ومعرفه إمكانياته مشددا ان طريقه فايلر تشبه الى حد كبير ايهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة.

وأضاف أحمد الشيخ في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت  " أن فايلر لديه القدرة على الاستفادة من كافه إمكانيات اللاعب مشددا ان سعيد بالعمل تحت قيادته.

وتابع أن فايلر تمكن من توظيفه بمركز للدفاع وفوجىء بقدراته الدفاعية كما فعل ايهاب جلال الذي اكتشف قدرته على قطع الكرات. 

وأضاف أن الجميع في الاهلي يرغب في التتويج بـ لقب الدوري المصري و بطولة دوري ابطال افريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاصة يستفسر من الأهلي عن موقف أحمد الشيخ ومحمود وحيد

أخبار الرياضة| موعد عودة فايلر.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح.. الهلال والنصر في ورطة

أخبار الأهلي .. رد فعل النادي عقب قرار عودة الدوري .. مجلس الخطيب يشكو الزمالك من جديد .. موعد عودة فايلر

المقاصة يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال عن الفريق وأزمة مستحقات اللاعبين.. فيديو

السبب الحقيقي وراء تجديد عقد فايلر مع الأهلي.. فيديو

محمد يوسف: فايلر يملك الشخصية القيادية لتدريب الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على هذا اللاعب

رفقة عائلتها.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

خطوة جديدة لـ الأهلي بشأن عقوبات السوبر المصري ضد كهربا

نيللي كريم: أعيش قصة حب.. وأبنائى وافقوا على زواجي مرة أخرى

تمنى للعراق الرخاء والاستقرار..السيسي يهنئ برهم صالح بعيد الاضحى

الصحة: الوصول لـ صفر إصابات كورونا يتوقف على وجود لقاح فعال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور

وداع المحبين لجبل عرفات .. صور تكشف خبايا المشاعر

رسميا .. إضافة قوة أكبر لـ مرسيدس AMG GT .. صور