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رياضة

لبسهم مايوهات على كيفك .. مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ السولية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه مجدي عبدالغني نجم الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق رسالة لـ عمرو السولية نجم الأهلي عقب أزمته خلال الفترة الماضية مع بعض المتنمرين على نجلته .

وعلق مجدي عبدالغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " على صوره السوليه : " لبسهم مايوهات على كيفك ولا يهمك من التفهين والموتورين وعايزين نشوف البيبى بمايوه بيكينى هههههههه "

وكانت  ابنة عمرو السولية تعرضت الطفلة التى تبلغ ثلاثة أعوام ونصف لتحرش لفظى عبر مواقع السوشيال ميديا .

ونشر عمرو السولية اسكرين شوت لبعض الكومنتات، وعلق عليها قائلا: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي ( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير انه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده !.

وأضاف السولية: " دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم".

وتابع قائلا: "اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".

وأشار إلى أنه قرر التقدم ببلاغات ضد اصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا، مضيفا: "قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللاسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".
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