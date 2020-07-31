لبسهم مايوهات على كيفك .. مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ السولية

وجه مجدي عبدالغني نجم الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق رسالة لـ عمرو السولية نجم الأهلي عقب أزمته خلال الفترة الماضية مع بعض المتنمرين على نجلته .





وعلق مجدي عبدالغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " على صوره السوليه : " لبسهم مايوهات على كيفك ولا يهمك من التفهين والموتورين وعايزين نشوف البيبى بمايوه بيكينى هههههههه "





وكانت ابنة عمرو السولية تعرضت الطفلة التى تبلغ ثلاثة أعوام ونصف لتحرش لفظى عبر مواقع السوشيال ميديا .





ونشر عمرو السولية اسكرين شوت لبعض الكومنتات، وعلق عليها قائلا: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي ( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير انه فعلًا خنزير ؟! ايه المرض ده !.





وأضاف السولية: " دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم".





وتابع قائلا: "اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".





وأشار إلى أنه قرر التقدم ببلاغات ضد اصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا، مضيفا: "قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللاسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".