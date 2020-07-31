تعرف على أسطول سيارات النجم سلمان خان

يمتلك فنانون بوليوود الهندية شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وقدرتهم على تقديم أعمال فنية مميزة، وأصبح النجم سلمان خان من أشهر فناني الهند لأنه لاقي نجاحًا كبيرًا ساعده على تحقيق قاعدة جماهرية كبيرة بسبب أفلامه التي لاقت قبولا كبيرا عند الجمهور.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز سيارات الفنان الهندي سلطان خان وتسليط الضوء أسطول سيارته.





اشترى سلمان خان عددا منها ولكنه حصل على عدد آخر من الدعاية التي يقوم بها لبعض شركات السيارات.









يمتلك سلمان خان سيارة بي إم دبليو X6 ، وتويوتا لاند كروزر وهي سيارة كبيرة يصل سعرها لحوالي 198 ألف دولار ويمكنها السير حتى على الأراضي الوعرة وتقديم أداء قوي فضلًا عن إطاراتها الضخمة.





من ضمن اسطول سيارات سلمان خان مرسيدس S وأودي RS7، وهى سيارة من شركة أودي الألمانية العريقة يبلغ سعرها حوالي 231 ألف دولار أمريكي.





يعشق سلمان خان سيارة رينج روفر من لاند روفر والمعروفة بقوتها وصلابتها ويبلغ سعرها حوالي 233 ألف دولار.





ويمتلك أيضًا سيارة من شركة مرسيدس وأودي Q7 وسيارة بورش كايين GTS، ويحتوي أسطوله على سيارة تويوتا من علامة لكزس التجارية، والتي أبدعت في تقديم موديل LS ولذلك اقتناها سلمان خان مقابل 284 ألف دولار.



