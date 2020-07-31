امسك حرامي.. الجمارك تضبط تهريب كمية من الملابس الجديدة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد بالتنسيق مع مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود من ضبط وتحرير محضر تهريب كمية من الملابس الجديدة والمستعملة والأدوات المنزلية والأحذية الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية .
فبناءا على معلومات سرية واردة من مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود بمحاولة كل من المدعو ا . ح . ا والمدعو ا . ع . ص والمدعو ح . ع . ا تهريب كمية من البضائع الأجنبية من منطقة الرسوة جنوب منفذ النصر خلف الحراسات وتم ضبط المتهمين أثناء محاولتهم الهروب بالمضبوطات ، وتمت المعاينة والجرد بلجنة جمركية برئاسة الأستاذ السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية والأستاذ جمال حسني مأمور الجمرك وعبده السخري مدير ادارة وعبده عبداللطيف أمين المخزن ، فتبين وجود 50 شمبر بالة ملابس مستعملة بوزن 2500 كيلوجرام و4775 قطعة ملابس جديده متنوعة و 15 طقم ملاعق بكل طقم 30 قطعة و75 مكواة شعرحريمي و32 كمبروسر هواء للسيارة و 80 صنية شاي مختلفة الاشكال و200 حذاء متنوع حريمى ورجالى وأطفال بإجمالى 5177 قطعة .
قرر علاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 57241 لسنة 2020 والتحفظ علي المضبوطات .
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب