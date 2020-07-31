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محافظات

هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم  أول أيام عيد الأضحى يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ جمعية المساعي الخيرية للأطفال وجمعية المواساة الخيرية "دار الأمل للمسنين" بالمنصورة لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة. 

كان في استقبال محافظ الدقهلية في زيارته لدار المسنين ودار رعاية الأطفال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب سعد بغدادي رئيس حي غرب المنصورة والحاج علي شلبي رييس مجلس إدارة الجمعية.

وقال محافظ الدقهلية خلال زيارته لدار المسنين إن رعايتكم وتلبية احتياجاتكم واجبنا جميعا ونحن دائما معكم والدولة بجميع قطاعاتها حريصة على توفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بكم جميعا. 

وأكد محافظ الدقهلية أن العمل الاجتماعي الخيري يمثل العطاء الذي يحتاج إلي طاقة حب وصبر كبير، وأن أفضل جائزة يفوز بها الإنسان هي العمل الخيري وسعيه لقضاء حوائج الناس ورعاية اليتامى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

وتفقد مختار، أروقة وأجنحة دار المسنين والتي يوجد بها 18 نزيل من السيدات والرجال ،ودار رعاية الاطفال وبها 64 طفل ذكور واناث واستمع إلى شرح واف حول أنشطتها وأوجه الخدمات المقدمة والرعاية المتكاملة لهذه الفئات، موضحًا ضرورة تضافر جهود المجتمع المدني مع الدولة من أجل زيادة أوجه الرعاية لهؤلاء .

وقام محافظ الدقهلية بتوزيع الهدايا المالية والعينية على أطفال الدار ووجه الشكر للقائمين على الدار ومستوى الرعاية والخدمة المقدمة لهم وحسن التعامل معهم والعمل على تلبية متطلباتهم الحياتية مؤكدا أن أطفال الرعاية أبناءنا جميعا وعلينا التأكد من توفير الرعاية لهم. 

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار هذا المستوى الراقي في الأداء، مؤكدا على توفير كل الدعم اللازم لضمان حياة كريمة لنزلاء الدار، مشيدا بدور أهل الخير والمجتمع المدني في التكاتف مع الدولة لتوفير مختلف الخدمات،وأكد على ضرورة بذل مسئولي الدار لكافة الجهود لتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم.
هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى
هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى
هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى
هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى
هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى
هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى
هدايا للصغار.. محافظ الدقهلية يزور دور رعاية المسنين والأطفال فى أيام عيد الأضحى
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