رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يكشف الدور الإيراني في تفجيرات بيروت

كشف الأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق ، أن إيران هي من كانت وراء الهجمات ضد الأمريكيين والفرنسيين في بيروت، لافتا إلى أن معلومات بلاده كانت تشير إلي أن "حزب الله" هو من قام بتنفيذ المخطط الإيراني.





ووفق ما ذكره الفيصل في حلقة جديدة من الصندوق الأسود لصحيفة "القبس الكويتية" فقد بيًن أن حزب الله وميليشياته قام بتنفيذ العديد من الهجمات ضد الوجود الفرنسي والأمريكي داخل لبنان، لافتا الي ان السفارة الأمريكية لم تكن وحدها هي من تعرضت للهجوم وإنما معسكرا أخر للمارينز الأمريكي قد تعرض أيضا للضرب.





وأوضح رئيس جهاز الإستخبارات السعودي الأسبق، أن سبب الخروج الأمريكي من لبنان هو تلك الهجمات التي تعرضت لها المصالح الأمريكية في البلاد، مضيفا: ومع ذلك الإنسحاب ظلت واشنطن موجوة داخل لبنان سياسيا مما ساهم في إنسحاب منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان الي تونس بالإضافة الي إقناع افسرائيلين بالانسحاب من بيروت.





وتطرق الأمير تركي الفيصل الي الدور الذي لعبته كلا من المملكة وسوريا في إنسحاب الفلسطينين من لبنان الي فلسطين حيث قال : كان لبلادنا دور في إقناع الفلسطينيين بضرورة الخروج من لبنان وهو الأمر الذي صادف هوي وتوجه عند الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في ذلك الحين بأن انسحاب منظمة التحرير من لبنان مطلوب.





جدير بالذكر ان بيروت في عام 1983 شهدت تفجيرات بشاحنتين مفخختين استهدفا مبنيين للقوات الأميركية والفرنسية في بيروت وأودى بحياة 299 جنديًا أمريكيًا وفرنسيًا .