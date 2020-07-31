حصيلة مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف حتى الآن

تصدرت خمس مديريات تابعة لوزارة الأوقاف، المراكز الخمسة الأولى في مشروع صكوك الأضاحي، بأكثر من خمسة وعشرين ألف صك.





وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المديريات هي: القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية، بينما حسنت معظم المديريات مواقعها في جدول المنافسة حيث حققت ٢٣ مديرية أوقاف أرقاما قياسية في المشروع.





جدير بالذكر أن الأوقاف تواصل تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق ، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات – صكوك – الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.

كما يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) يصلك مندوبنا فورًا حيث كنت في البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، كل ذلك ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.