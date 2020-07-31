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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على مسن فى الشرقية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:48 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تداول خبر على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن المطالبة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على آخر "مسن" فى الطريق العام، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما على أولوية المرور بالطريق.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص (حاصل على معهد فنى) بالتعدى على (عامل "مسن") ويقيم كلاهما بدائرة بندر أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالضرب والسب "بدون إصابات" بسبب الخلاف على أولوية المرور بإحدى الطرق العامة، وقد تم حضور الطرفان لمقر مركز شرطة أبوكبير، وأيدا ما جاء بالفحص، وأبديا رغبتهما فى التصالح والتراضى فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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