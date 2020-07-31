أوكرانيا تهدد إيران باللجوء للمحاكم الدولية لتسوية تعويضات الطائرة المنكوبة

أعلنت أوكرانيا أنها مستعدة للجوء للمحاكم الدولية إذا أخفقت المحادثات مع إيران، دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي استهدفتها وسائط الدفاع الجوي الإيرانية عن طريق الخطأ في يناير الماضي.





و نقلت قناة "العربية" عن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحصول على أكبر قدر من التعويضات عن إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية في الثامن من يناير الماضي، مضيفًا أن المحادثات مع طهران، التي بدأت أمس الخميس، لن تكون سهلة.









وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية، وهي من طراز "بوينج 737" بعد أن اعتقدت خطأ أنها صاروخ، في وقت تصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة. ولقي جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصًا حتفهم، ومن بينهم 57 كنديًا.





وقال كوليبا في بيان نشرته الوزارة بعد اجتماع بين وفدين من إيران وأوكرانيا في كييف: "سنحقق العدالة مهما كلّفت من الوقت والجهد". وقالت الوزارة إنه سيتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل الجمعة.





وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال في فبراير الماضي إن أوكرانيا غير راضية عن حجم التعويضات التي عرضت إيران تقديمها لعائلات الأوكرانيين الذين قتلوا في الحادث.





وبدأ فريق دولي فحص الصندوقين الأسودين اللذين كانا على متن الطائرة. وقال دبلوماسي أوكراني كبير الأسبوع الماضي إن نص تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين أظهر أنه كان هناك "تدخلًا بصورة غير قانونية" مع الطائرة.





وقالت أسر الضحايا الكنديين، الخميس، ردًا على المفاوضات التي تجريها إيران لدفع التعويضات: "لن نقبل التعويضات قبل محاسبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة وتحقيق العدالة".