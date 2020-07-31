وصفة عمرها 1000 عام.. علاج قوي للبكتيريا من مواد طبيعية

توصل الباحثون إلى أقدم علاج طبيعي استخدمه البشر في المملكة المتحدة، وهو استخلاص دهان طبيعي من نباتي الثوم والبصل.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، لجأ الباحثون إلى دراسة المخطوطات الطبية القديمة للحصول على الريقة التي قاوم بها القدماء نمو البكتريا والفيروسات شديدة العدوى قبل دراستها في العصر الحديث.





وأظهرت المخطوطات أن البشر في العصور الوسطى لجأوا إلى استخلاص مضاد حيوي عبارة عن مرهم يوضع على الجلد والاغشية المصابة بالتقرحات.





كتاب Bald's Leechbook، يعد واحدا من أقدم الكتب الطبية المعروف بـ إنجلترا ويرجع إلى العصور الوسطى، واستخدمه الباحثون لإجراء الدراسة الحديثة.





بناء على الأبحاث السابقة، توصل العلماء إلى أن هذا المزيج عبارة عن مكونات طبيعية وهي الثوم، البصل، الكراث، النبيذ، وها المزيج قد يكون له خصائص مطهرة قوية، وعمل ضد البكتريا القوية، وبحسب المخطوطات كان تأثيره مماثلا للأدوية الحديثة.





ووضع الباحثون الوصفة القديمة في الكتب، وتقتل هذهالتركيبة البكتريا التي تسبب مرض المكورات الذهبية، وهي بكتريا مقاومة للعلاج لأنها تستهدف الأغشية المخاطية، مما يجعلها شديدة الخطورة.





وقالت فريا هاريسون عالمة الأحياء الدقيقة بجامعة وارويك أن عدوى الأغشية الحيوية مقاومة للغاية، مما يجعلها غير قابلة للعلاج، ولكن بحسب المخطوطات بعد استخدام هذه الوصفة دونوا تحسن المرضى وقلة عدد الوفيات.