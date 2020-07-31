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رياضة

ريال مدريد يكشف عن قميصي الموسم الجديد.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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حسن العمدة
كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تصميم قميصه الأساسي والإحتياطي الجديدان، والذي سيخوض بهما الفريق منافسات الموسم المقبل.

ووفًقا للحساب الرسمي لريال مدريد عبر "تويتر"، فإن القميص الأساسي كالعادة باللون الأبيض، مع وجود خطوط وردية على الجانبين.

أما القميص الثاني للمرينجي فجاء باللون الوردي، مع وجود خطوط زرقاء على الجانبين.

وبحسب التقارير الإسبانية، فإن ريال مدريد سيرتدي القميص الثاني في مواجهة مانشستر سيتي، الأسبوع المقبل، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.


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