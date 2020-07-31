ريال مدريد يكشف عن قميصي الموسم الجديد.. صور

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن تصميم قميصه الأساسي والإحتياطي الجديدان، والذي سيخوض بهما الفريق منافسات الموسم المقبل.
ووفًقا للحساب الرسمي لريال مدريد عبر "تويتر"، فإن القميص الأساسي كالعادة باللون الأبيض، مع وجود خطوط وردية على الجانبين.
أما القميص الثاني للمرينجي فجاء باللون الوردي، مع وجود خطوط زرقاء على الجانبين.
وبحسب التقارير الإسبانية، فإن ريال مدريد سيرتدي القميص الثاني في مواجهة مانشستر سيتي، الأسبوع المقبل، بإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
🚨 ¡NUEVA EQUIPACIÓN! 🚨— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 31, 2020
🆕👕 Nada menos que el éxito. Presentamos la nueva primera equipación 2020/21 de @adidasfootball.#HalaMadrid | #ReadyForSport
✌️🆕👕 Aquí tenéis nuestra nueva segunda equipación 2020/21 de @adidasfootball.— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 31, 2020
Fabricada para aguantar la presión.#HalaMadrid | #ReadyForSport