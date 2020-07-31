AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عيد سعيد عليكم.. كريم عفيفي يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
هنأ الفنان كريم عفيفي، المسلمين بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

ونشر الفنان كريم عفيفي صورة عبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا: "كل سنة وانتم طيبين ومبسوطين وبصحة وسعادة عيد سعيد عليكم". 

يُذكر أن الإجراءات الاحترازية في عيد الفطر الماضي تضمنّت، نصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020، واستمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

من جانبه، أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، الساعة 10 مساء.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظر التجول من 5 مساء.. هذه الإجراءات ستطبقها الحكومة خلال أسبوع العيد

النظر في فتحها بعد العيد.. الحكومة: استمرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة

الحذر مطلوب.. شريف الجبلي: الحكومة تتخذ قرارات عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا

وزير الخارجية الإماراتي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

منىي زكي تهنئ المصريين بعيد الأضحى المبارك

عيد أضحي سعيد.. حسين فهمي يهنئ المسلمين

ترشيحاتنا

خالد جلال: عودة الدوري قرار خاطئ.. اتظلمت في الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل مرتضى منصور في التشكيل.. حوار

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور

فى لمح البصر.. طريقة سحرية لتنظيف كرشة الأضحية

الجنسية اليابانية تحرم نجمة بوب من جائزة ميركوري

الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدى على عامل نظافة في البحر الأحمر

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.. بث مباشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

سائح سويسري يوزع ألعابا على الأطفال فى العيد بالأقصر

كورنيش المنيا يتحول من مزار سياحي إلى مكان خال من المواطنين فى العيد.. والسبب كورونا.. صور