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اقتصاد

أسعار النفط تصعد..وخام "برنت" يتجه لرابع مكاسب شهرية على التوالي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم /الجمعة/ لتتعافى من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في أعقاب تراجع قياسي للاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم والأكثر استهلاكا للنفط والمضطرب من آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 0.58% إلى 40.15 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 0.77% إلى 43.27 دولار للبرميل .

ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي للشهر الثالث على التوالي من الارتفاع، حيث انتعشت الأسعار من أدنى مستوياتها على الإطلاق التي شهدتها في أبريل عندما كان معظم العالم في حالة إغلاق عام.

ولكن مع احتدام الموجة الثانية من الإصابات حول العالم، أصبح التهديد على الطلب على النفط واضحا .

وتخطط أوبك +، وهي مجموعة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بشكل جماعي لزيادة الإنتاج اعتبارا من غدا السبت، مضيفة حوالي 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.

وأظهرت موجة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال قتامة المشهد الاقتصادي عالميا، حيث وأفادت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير حديث لها أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي قدره 32.9% في الربع الثاني. وكان هذا أكبر انخفاض منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بالسجلات في عام 1947.

وفي الوقت نفسه، دفعت تداعيات الإغلاق الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي إلى انخفاض قياسي بنسبة 13.8% في الربع الثاني وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 18.5%، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ألمانيا التي تعد أكبر اقتصادات القارة العجوز تسجيل إنكماشا بواقع 10.1% وهو الأكبر على الإطلاق منذ بداية السجلات الاقتصادية في 1970.

وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة اليابانية انخفاض واردات النفط بأكثر من 30% في يونيو إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت مبيعات المنتجات النفطية 10%.
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