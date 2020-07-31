مركز نجيب محفوظ يعود لاستقبال زواره عقب عيد الأضحى

يبدأ مركز ابداع و متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بتكية محمد بك ابو الدهب بشارع التبليطة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في استقبال زائريه عقب أجازة عيد الأضحي المبارك، بعد اتخاذ اجراءات السلامة والوقاية للزائرين والعاملين.





ويعد متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ من المتاحف الهامة التي افتتحت خلال عام 2019، وتوثق لسيرة أديب نوبل، حيث يضم المتحف طابقين الأول ويضم عدد من المكتبات منها مكتبةعامة، مكتبة النقد الأدبي، مكتبة الفنون والآداب، مؤلفات نجيب محفوظ، مكتبة سمعبصرية وتضم عدد من المؤلفات بصيغة pdf، بالاضافة لمكتبة للطفل .





أما الطابق الثاني ويشتمل علي عدد من الغرف منها: قاعتين للأوسمة والنياشين التي حصل عليها نجيب محفوظ خلال مسيرته الإبداعية، قاعة الحارة ويعرض بها فيلم عن حارة نجيب محفوظ، قاعة اصداء السيرة والتي تضم متعلقات أديب نوبل الشخصية، قاعة السينما وتعرض مقتطفات من أعماله التي تحولت الي افلام، قاعة تجليات وبها مكتب أديب نوبل ومكتبته الشخصية، قاعة نوبل وبها شهادة الحصول علي الجائزة بالاضافة الي الحاصلين علي جائزة نوبل منذ تدشينها، قاعة أحلام الرحيل وبها أخر المتعلقات الشخصية لأديب نوبل ومعلومات عن محاولة اغتيالة وجنازته .





وأنشأ محمد بك ابو الدهب المجموعة المعروفة باسمه في عام 1774م، وتضم التكية، مسجد ابو الدهب، السبيل، حوض الدواب، كُتاب، وعدد من الحوانيت حول المجموعة، كان الهدف من انشاء التكية اقامة طلبة الأزهر الشريف والدراويش بداخلها.

