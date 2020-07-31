محافظ البحيرة: 22 مجزرا لذبح الأضاحي ولا توجد حالات للذبح في الشوارع

هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة كثفت الحملات التموينية، وتم تحرير حوالى 3260 محضر مخالف فى قطاع التموين، مشيرا الى ان هناك توافر للسلع و المواد التموينية والمواد البترولية خلال أيام العيد. قال اللواء





وأضاف هشام آمنة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يتم رصد أي مخالفة بخرق قرار مجلس الوزراء الخاص بصلاة العيد، والأمور تسير في إطارها الطبيعي.





واشار محافظ البحيرة، الى ان مديرية الأمن تقوم بدور غير عادي لتطبيق القانون وتأمين احتفالات عيد الأضحى.





وأكد محافظ البحيرة، أن الوعي لدى المواطن ارتفع جدًا لمجابهة كورونا، وهناك رقابة من المحافظة، ودوريات من الأجهزة الأمنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات واجراءات التباعد الاجتماعي.





وتابع أنه يوجد 22 مجزر داخل المحافظة، وهناك دوريات وحملات من التموين والصحة و الطب البيطري ، ولم يتم رصد حالات ذبح خارج المجازر، وجميع الاهالي ملتزمين، معقبًا:"أهالي البحيرة متجاوبين معنا في الالتزام بالإجراءات".



