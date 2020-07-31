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مرأة

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:31 م
الارز الكابلي باللحم
الارز الكابلي باللحم
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رشا عوني
في أول أيام عيد الأضحى ، تقدم الأمهات أكلات عديدة ومختلفة أهمها اللحم و الفتة ، لكن يمكنك تجديد سفرتك في العديد واختيار بعض الأكلات من المطبخ السعودي المتميز في أكلات اللحم .

نقدم لك طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم السعودي .. 

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مكونات الأرز الكابلي باللحم : 
كيلو لحم
ربع كوب سمن 
5 بصلة مقطعة شرائح
ملعقة ثوم مهروس
3 بطاطس مقطعة شرائح 
برش البرتقال
2 ملعقة صلصة طماطم
كمون وفلفل اسود و زنجبيل وملح 
كزبرة جافة و هيل وبهارات لحم 
نصف ملعقة ملح ليمون
4 كوب أرز 
كوب ماء
ملعقة زعفران 

طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم : 

1-اسلقي اللحم، في داخل قدر تحتوي على الماء وحين ينضج اللحم، قومي بحفظ مرق سلق اللحم.

2= أضيفي السمن والبصل إلى قدر على النار، ثم قلبيهما حتى ذبول البصل

3-وأضيفي اللحم المسلوق، والثوم، والبطاطس، وبشر البرتقال، وصلصة الطماطم

4- ضيفي البهارات وملح الليمون وقلبي المكونات جيدا واتركيها تغلي 3 دقائق ثم دعيها جانبا 

5- اغسلي الأرز، واسلقيه في مرق اللحم 

6- وزعي الأرز على خليط اللحم، ثم اسكبي الماء والزعفران عليه، واتركيه على نار هادئة، حتى نضوج الأرز بصورة تامة .
من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم
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