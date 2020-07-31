من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم

في أول أيام عيد الأضحى ، تقدم الأمهات أكلات عديدة ومختلفة أهمها اللحم و الفتة ، لكن يمكنك تجديد سفرتك في العديد واختيار بعض الأكلات من المطبخ السعودي المتميز في أكلات اللحم .





نقدم لك طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم السعودي ..





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مكونات الأرز الكابلي باللحم :

كيلو لحم

ربع كوب سمن

5 بصلة مقطعة شرائح

ملعقة ثوم مهروس

3 بطاطس مقطعة شرائح

برش البرتقال

2 ملعقة صلصة طماطم

كمون وفلفل اسود و زنجبيل وملح

كزبرة جافة و هيل وبهارات لحم

نصف ملعقة ملح ليمون

4 كوب أرز

كوب ماء

ملعقة زعفران





طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم :





1-اسلقي اللحم، في داخل قدر تحتوي على الماء وحين ينضج اللحم، قومي بحفظ مرق سلق اللحم.





2= أضيفي السمن والبصل إلى قدر على النار، ثم قلبيهما حتى ذبول البصل





3-وأضيفي اللحم المسلوق، والثوم، والبطاطس، وبشر البرتقال، وصلصة الطماطم





4- ضيفي البهارات وملح الليمون وقلبي المكونات جيدا واتركيها تغلي 3 دقائق ثم دعيها جانبا





5- اغسلي الأرز، واسلقيه في مرق اللحم



