أكلات العيد.. طريقة عمل ريش مشوية بالصويا والعسل

المكونات :
- لحم الريش : 8 قطع
- الصويا صوص : ربع كوب
- العسل : ربع كوب
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- الثوم : فصان
- خل البلسمك : ملعقة كبيرة
طربقة عمل ريش اللحم المشوي بصلصة الصويا والعسل :
اخلطي الصويا صوص مع العسل والثوم وزيت الزيتون والثوم المهروس والخل البلسمك في طبق
أضيفي الريش وحركيها حتى تمتزج بالصوص ثم غطي الطبق وأدخليه الثلاجة ليلة كاملة
ازيلي الريش من الطبق وضعيها في طبق الفرن مع باقي كمية التتبيلة وأضيفي ربع كوب ماء وغطي الطبق بورق الالمنيوم
أدخلي طبق الفرن للفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة ثم خففي النار إلى 190 واتركيها لمدة ساعة حتى تنضج تمامًا
حمري الوجه وقدميها ساخنة.