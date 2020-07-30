أكلات العيد.. طريقة عمل ريش مشوية بالصويا والعسل

يستعد الجميع لتحضير أكلات عيد الأضحى ، خاصة وأن معظمها يحتاج إلى تتبيلة معينة وتركها من الليلة وحتى أول يوم العيد حتى تصبح شهية ولها مذاق مميز ، ومن أهم الأكلات التي يشتهيها الكثير في العيد هي الريش المشوية.