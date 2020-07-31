مصر تستهدف نمو ناتج قطاع الاتصالات إلى 16.10%‎ خلال عام

تستهدف الدولة المصرية ان يصل معدل النمو الحقيقي لناتج قطاع الاتصالات الي 16.1‎%‎ خلال 20/2021 وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





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و أوضح التقرير أن مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية يهدف إلى وضع رؤية شاملة ومتكاملة لمجتمع مصري متصل رقميًا من خلال استخدام التكنولوجيا.





وحول مشروع تطوير المناطق العشوائية لفت التقرير إلى أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات، وأن عدد الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.



