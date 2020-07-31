مصر تستهدف نمو ناتج قطاع الاتصالات إلى 16.10%‎ خلال عام

تستهدف الدولة المصرية ان يصل معدل النمو الحقيقي لناتج قطاع الاتصالات الي 16.1% خلال 20/2021 وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
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و أوضح التقرير أن مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية يهدف إلى وضع رؤية شاملة ومتكاملة لمجتمع مصري متصل رقميًا من خلال استخدام التكنولوجيا.
وحول مشروع تطوير المناطق العشوائية لفت التقرير إلى أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات، وأن عدد الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 20/21 يبلغ 273 ألف وحدة.
واشار التقرير إلى أن مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، موضحًا استفادة 25 محافظة من المشروع، وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 20/21 حوالي 1400 كم.