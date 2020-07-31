AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:57 م
الافراج بالعفو عن
الافراج بالعفو عن مساجين
Advertisements
مصطفى الرماح
قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (770) نزيل من بينهم وذلك اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020.
  
يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء ، حيث بلغ إجمالى من تم الإفراج عنهم بالعفو (الرئاسى – الشرطى) خلال الفترة من 10 مارس 2020 حتى الآن عدد (19615) نزيل.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر
الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر
الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر
الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر
الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر
الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون

شاهد .. لحظة الإفراج عن 5532 سجينا بمناسية الاحتفال بعيد الفطر

شاهد .. لحظة الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

الداخلية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

الداخلية : الإفراج عن 530 من نزلاء السجون

الداخلية : الإفراج عن 475 من نزلاء السجون

ترشيحاتنا

برشلونة يكشف عن قميصه الاحتياطي.. فيديو

أمطار غزيرة وبرد ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر ضيوف الرحمن من طقس العيد

خطيب المسجد النبوي: 11 أمرا يحدث لك في الدنيا بسبب سعة عفو الله

تحرش بفصل كامل.. الإدارية العليا تعلن حيثيات عنتيل بنات ابتدائى بمنشأة القناطر

فى لمح البصر.. طريقة سحرية لتنظيف كرشة الأضحية

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

AdvertisementS

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

أول حوادث العيد.. العثور على جثة شاب مشنوقا بشارع في رأس غارب

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: الإفراج عن ١٩٦١٥ سجينا خلال ٥ أشهر

مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم

بسيطة وأنيقة.. 10 صور تكشف إطلالات شذى فى عيد ميلادها