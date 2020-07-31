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رياضة

شاهد| محمد صلاح ينشر فيديو لابنته الصغيرة كيان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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منار نور

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مقطع فيديو لابنته الصغير كيان عبر خاصية الاستورى بحسابه الشخصي انستجرام.

واحتفل النجم المصري محمد صلاح، بحصوله مع فريقه ليفربول، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، وذلك بصحبة أسرته المكونة من الزوجة ماجي محمد، وأبنته الكبرى مكة، وأبنته الصغرى «كيان» في أول ظهور لها منذ ولادتها، مع أسرة النجم المصري.

 

ونشر النجم المصري صور مع أسرته داخل ملعب أنفيلد، بجانب كأس«بريميرليج» على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»

 

وحقق فريق ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غياب دام 30 عامًا منذ أخر مرة حصل عليها الفريق عام 1990.

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