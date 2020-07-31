السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من الإصابات بفيروس كورونا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الصحة السعودية إعلانها خلو المشاعر المقدسة من الإصابات بفيروس كورونا





وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.









وقالت وزارة الصحة السعودية إنها سجلت 1686 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 275.905 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.





وسجلت المملكة 24 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2866 شخصا.





وتعافى 4460 شخصا خلال لـ24 ساعة الماصية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 235.658 شخصا.