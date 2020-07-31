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أخبار البلد

مجانا للمواطنين.. الزراعة: ذبح 6 آلاف أضحية بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 03:39 م
المجازر
المجازر
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شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريرا أعده د أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة حول إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 وجاء في التقرير أن إجمالي المذبوحات 6 آلاف رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الأول تليها القاهرة ثم سوهاج والجيزة وكفر الشيخ.

وأضاف محروس ان الذبح مازال مستمرا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي يتجاوز عددها أربعمائة مجزرا على مستوى الجمهورية تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين. 
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