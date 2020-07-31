بنظارة سوداء.. فهرية أفجان بإطلالة كاجوال من سيارتها

شاركت الممثلة التركية

صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام،

وظهرت فهرية أفجان بإطلالة كاجوال جذابة ، وهو ما خطف أنظار متابعيها ودفعهم للتعبير عن حبهم لها.