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مرأة

بنظارة سوداء.. فهرية أفجان بإطلالة كاجوال من سيارتها

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:02 م
فهرية أفجان
فهرية أفجان
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية فهرية أفجان صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت فهرية أفجان بإطلالة كاجوال جذابة ، وهو ما خطف أنظار متابعيها ودفعهم للتعبير عن حبهم لها.

ارتدت فهرية أفجان تي شيرت باللون الأخضر بنصف كم من القطن، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


ورفعت فهرية أفجان شعرها إلى الوراء بتسريحة ذيل حصان بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف فهرية أفجان في وضع المكياج، حيث اكتفت باللون الروز الفاتح كأحمر شفاه.

وأبرزت فهرية أفجان إطلالتها بإرتداء اكسسورات بسيطة، حيث اختارت نضارة شمس باللون الأسود، وقلادة ناعمة باللون الأسود ملتصق بها اكسسورات بشكل النجوم .

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
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A post shared by Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf) on

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