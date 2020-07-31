AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة 11 في هجوم داخل مركز تجاري بالعاصمة الألمانية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 04:30 م
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
Advertisements
أحمد محرم
أفادت سلطات العاصمة الألمانية برلين بإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة اليوم الجمعة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أوضحت الشرطة أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرج.


ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن العملية الأمنية ما تزال مستمرة، وأن الهجوم تم تنفيذه بهدف السرقة، وليس واضحا تماما ما إذا وقع داخل المركز التجاري أو بالقرب منه.

ورفض المصدر تأكيد تقارير سابقة عن استخدام المهاجمين لغاز مسيل للدموع.

وتستبعد السلطات فرضية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: ألمانيا لم تفِ بالرسوم المستحقة للناتو ولذلك ننقل بعض قواتنا

حدث ليلا.. شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.. موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة.. وموسيقار يحاول إقناع الفنانة نجاة بالعودة للغناء

ترشيحاتنا

إصابة 11 في هجوم داخل مركز تجاري بالعاصمة الألمانية

تحرش بفصل كامل.. الإدارية العليا تعلن حيثيات عنتيل بنات ابتدائى بمنشأة القناطر

جبروت طفلة زورت بطاقة باسم ابنة عمها للزواج والاستيلاء على 16 ألف جنيه

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز 66 ألفا بينهم 58 ألف حالة شفاء

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

شقة فاخرة بـ 10 ملايين جنيه للبيع بـ 100 جنيه فقط.. صور

AdvertisementS

وفاة مدير مكتب وزير النقل.. ورئيس السكة الحديد ينعيه

ضحية جديدة.. وفاة ممرضة بفيروس كورونا بعد ولادة توأمها

نشر التسامح والمحبة.. مسيحي يذبح الأضحية ويوزعها على جيرانه بالعمرانية..شاهد

بعد دعوات مشبوهة لحرق العلم.. سفارة الكويت تطالب السلطات المصرية بالتدخل

ألقوه من الدور الخامس.. تفاصيل جريمة الشرف والبلطجة فى بورسعيد.. محمد دافع عن أخته فكان مصيره القتل.. فيديو وصور

شاهد.. لحظة هروب المصلين من الشرطة أثناء صلاة العيد

انخفاض أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى.. عيار 21 بـ 871 جنيها

بعد ترشحه لانتخابات الشيوخ.. مخترع الايفيرمكتين: الدواء المصري يعالج كورونا من جرعة واحدة.. وإنتاج أول 500 جرعة لقاح للمتطوعين الأصحاء

السن 21 سنة والدخل يبدأ من 4 آلاف جنيه.. تعرف على شروط التمويل العقارى للحصول على شقة لمتوسطي الدخل

الدولار يسجل أكبر انخفاض منذ 10 سنوات بسبب فيروس كورونا

الحرب الباردة تشتعل بين فايلر وصالح جمعة في الأهلي

ووهان مجددا.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مكة.. صورتان فقط لابنة محمد صلاح الصغيرة.. شاهد

5 نصائح.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد دون أضرار؟

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم