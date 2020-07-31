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أخبار البلد

خبير بشؤون الجماعات يعلن مفاجأة في هجوم محمد ناصر على عزمي بشارة وتميم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:23 م
الاعلامى الاخوانى
الاعلامى الاخوانى الهارب محمد ناصر
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ميس رضا

قال المتخصص فى شؤون الجماعات منير أديب، إن هناك صراعا ما بين الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، لكن بشكل خفى، لم يخرج إلى النور حتى الآن .


وأوضح "أديب"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التسجيل المرئي الذى ظهر فيه الإعلامى الإخوانى الهارب إلى تركيا محمد ناصر والذى سب فيه قطر ووصف عزمى بشارة بالجاسوس؛ دليل على الصراع  بين الاذرع  الإعلامية، وخروجه تدريجيًا إلى العلن، ولم يكن ظاهرا من قبل.

 

وأضاف: أن هذا الصراع ليس فقط بين الإذرع الإعلامية داخل تنظيم الإخوان وإنما داخل مكونات الإخوان وربما كان هناك صراع خفي آخر خرج إلى العلن منذ فترة، عبَّر عنه أحد قيادات الإخوان كان يسمى الدكتور أمير بسام وهو أحد القيادات رفيعة المستوى داخل التنظيم عندما اتهم  أحد قيادات التنظيم بأنه سرق أموال الإخوان و استثمرها  في شركات خاصة وهذا دليل على صراع التنظيم وأن هناك أجنحة داخل التنظيم متحاربة ومتصارعة وهذا دليل أخر على كم الفساد داخل التنظيم.


وظهر الإعلامي الهارب محمد ناصر، في مقطع فيديو جديد، وهو يهاجم عزمي بشارة، وأمير قطر تميم بن حمد، وهو أمر غير مسبوق.

 

وجاء الهجوم؛ عقب السخرية التي قام بها الكاتب بلال فضل، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

  

وقال ناصر في التسجيل، إن عزمي بشارة الذي يتلقى الدعم من أمير قطر تميم بن حمد، تربى في أحضان الصهاينة، ثم خرج إلى أحضان تميم.

 

وأضاف أن ميزانية جميع القنوات الفضائية التابعة للإخوان في تركيا لا تمثل الا جزءا بسيطا من ميزانية قناة العربي التي يديرها عزمي بشارة.

 

وتساءل عن العلاقة التي تربط عزمي بشارة وأمير قطر، والأموال الطائلة التي يصرفها عليه ببذخ شديد.

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