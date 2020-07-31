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أخبار العالم

تدمير أكثر من 600 منزل.. انهيار مفاجئ لأحد سدود السودان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:21 م
انهيار مفاجئ بسد
انهيار مفاجئ بسد بوط في السودان
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات في السودان تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط، جراء انهيار مفاجئ لسد بوط الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن المديرة التنفيذي المكلف لمحلية التضامن، بولاية النيل الأزرق، نسيبة فاروق كلول، قولها ن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول اليها.

وأضافت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، محذرة من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل سد بوط عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقا كبيرا وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين من جميع أرجاء الولاية.

وأشار الموقع إلى اجتياح سيول عارمة مناطق شمالي السودان يوم الأربعاء الماضي ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.
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