AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كورونا تقتل فرحة العيد.. منازل الواحات بالوادي الجديد بدون ولائم وعزومات

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:00 ص
ولائم وعزومات
ولائم وعزومات
Advertisements
منصور ابوالعلمين
بالرغم من تمسك  أهااليالوادي الجديد، بالعادات والتقاليد الموروثة عن الأجداد، في الاعياد مثل الولائم والعزومات  التي كانت من اساسيات عيد الاضحي المبارك داخل كل منزل واحاتي  الا ان وباء كورونا حال دون لك هذا العام.

يقول الحاج  محمد ابو العيون، من  مدينة  الداخلة، إن عيد الاضحي كان  بمثابة  الموسم الذي ينتظره الجميع ففيه كانت تنصب  الولائم والعزومات وبالرغم من التشابه الشكلى فى الزواج وإقامة الأفراح فى أغلب المجتمعات المصرية، إلا ان اهالي الواحات لديهم عادات وتقاليد راسخة فى الزواج والذي لايتم الا في ايام عيد الاضحي المبارك حيث تقام الولائم والعزومات  وذلك بسبب  كثرة لحوم الاضاحي.

اقرأ أيضا:

وأضاف  ابو العيون ، أن اهالي الواحات بطبيعتهم  يشتهرون بالكرم ويعيشون حياة قناعة ورضا وترابط أسري في البيت وفي الحقل، وان اختلف شكلا، فانه لا يختلف أساسا فأفراد الأسرة في المنزل يجتمعون على مائدة في الوجبات، خاصة فى الاعياد والمناسبات، ويكون حديثهم عن القيم والاخلاق، كما انهم يستيقظون باكرًا وأكثرهم يقومون الليل فيحيونه بالتلاوة والعبادة ودرس العلم في المساجد والسيدات يبقين في البيوت ومنهن من تشارك في هذا القيام ومنهن من تدرب أطفالها على هذا لينشأ نشأة الطاعة والعبادة حتى الفجر، وصلوات الرجال معظمها في جماعة بالمساجد، الا ان هذا العام اختلف كثيرا بسبب ماتمر به البلاد بسبب كورونا.

وأكد ممدوح عبده ماذون شرعي أن عادات ومراسم الزواج  كانت تبدأ في ايام الاضحي المبارك  وتبدأ بمعرفة أصول العريس والعروس وعائلاتهم في المقام الأول بعدها يتم البحث عن امكانيات الزوج والتجهيزات وغالبًا تكون هناك صلة قرابة بين العروسين، مشيراً الي أن عقد القران كان  يتم بالمسجد غالبا بعد صلاة العصر ويقام الفرح اما في احدي قاعات الافراح او في الشارع امام منزل العريس ولكن الظروف  التي تمر بها البلاد حالت دون ذلك .

وأضاف الحاج  عبدالله ، أن  من كرم  اهالي الوادي  كانوا يقومون  بعمل عزومات للاهل والجيران وغالبا ماتقوم القري بعمل عزومات لجميع مواطنيها من الصغار والكبار، موضحا أن صفة الكرم تزداد في  مواسم الاعياد وخاصة عيد الاضحي ، حيث تقوم معظم العائلات بعمل عزومات  للاهالي والجيران واحيانا تشمل العزومة جميع اهالي القرية أو النجع وخاصةً أثناء الافراح وهذ ما افتقدناه  هذا العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كم باقي على عيد الاضحى 2020 ؟.. الجمعة أول أيام العيد

قبل عيد الأضحى .. أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة

العيد فرحة.. طقوس وعادات أسوانية خاصة فى الاحتفال بعيد الأضحى

الكبدة والممبار ..أساسيات وجبة الإفطار في أول أيام الأضحى بالوادي الجديد

بتجهيز الأضحية والمقاعد والدواوين .. أبناء سيناء استعدوا لعيد الأضحى

إفطار جماعي ومقاعد البادية وزيارات عائلية.. طقوس أهالى سيناء بعد ذبح الأضاحي أول أيام العيد

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته.. كيف أقنع سعيد صالح نجمي المقاولون للعب بـ الأهلي

تشبه أزمة لبنان.. تقرير: تركيا على أعتاب كارثة اقتصادية

أغنية الحساس لـ حسين الجسمي تحصد 7.5 مليون مشاهدة

نمبر 1 في مصر.. طارق سليمان: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب لـ 10 سنوات مقبلة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 1/8/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رمي الجمرات في الحج.. هل يشترط الترتيب بين الجمرات الثلاث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام