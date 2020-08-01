انتشار القمامة والحيوانات النافقة يتسبب في روائح كريهة

أرسل القارئ أحمد عبد المنعم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار القمامة والحيوانات النافقة بمدخل قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بالدقهلية .





وقال في شكواه نعاني نحن سكان قرية بطره من انتشار القمامة والحيوانات النافقة بمدخل القرية منذ أكثر من عام ونصف مما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة .





وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوى لمجلس المدينة التابع للقرية ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين لحل هذه المشكلة .









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