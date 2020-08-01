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بين الناس

انتشار القمامة والحيوانات النافقة يتسبب في روائح كريهة

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد عبد المنعم  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار القمامة والحيوانات النافقة بمدخل قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بالدقهلية .

وقال في شكواه نعاني نحن سكان قرية بطره من انتشار القمامة والحيوانات النافقة بمدخل القرية منذ أكثر من عام ونصف مما تسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة .

وأوضح أنه تقدم بعدة شكاوى لمجلس المدينة التابع للقرية ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين لحل هذه المشكلة .


للتواصل مع القارئ الاتصال علي رقم 01005365175


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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