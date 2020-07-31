عيد الأضحى والنجوم.. حقيقة سحل عجل لـ الفنان نبيل الحلفاوي

بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك ، الذي يوافق اليوم الجمعة 31 يوليو، تتصادف العديد من الذكريات للنجوم، مع ذلك اليوم، من طقوس احتفال وذبح الأضاحي، وغيرها من الذكريات.





وفي العام الماضي، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، يظهر فيه شخص يشبه لـ الفنان نبيل الحلفاوى وهو يقوم بذبح الأضحية.





وظهر الرجل، الذي أشيع أنه نبيل الحلفاوى ، فى مقطع الفيديو وهو يحاول ذبح العجل ولكنه فشل بسبب ثوران الأضحية عليه مما أدى إلى وقوعه فى الأرض أكثر من مرة.





وفي المقابل، رد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر، على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ويظهر فيه رجلًا يتعرض للسحل في الشارع قبل أن يقوم بذبح عجلًا، ونسب له هذا المقطع.





ونفى نبيل الحلفاوي من خلال تغريدة لها عبر تويتر، علاقته بهذا الفيديو، قائلًا: «لا علاقة لي بهذا الفيديو»، وذلك بعدما أشار له أحد متابعيه في الفيديو المتداول.





وحول هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، أكد نبيل الحلفاوي في تغريدة أخرى، أنه شخص يشبهه وليس هو، إذ قال: «أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا».



