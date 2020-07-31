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تكنولوجيا

أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 07:02 م
أوبو تطق Oppo Reno4
أوبو تطق Oppo Reno4 Pro..تعرف على السعر والمواصفات
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كريم جمال
كشفت رسمبا اليوم علامة أوبو الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Oppo Reno4 Pro، الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، وذلك بعد نجاح شقيقه الأكبر Reno3 Pro بشكل ساحق عند إطلاقه العام الماضي.

وبحسب حي إس إم آرينا التقني، جاء Oppo Reno4 Pro بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع E3 Super AMOLED، مع سرعة تحديث 90 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية لإجراء مكالمات الفيديو  والتقاط صور السيلفي.

ويحتوى Oppo Reno4 Pro على معالج من نوع Snapdragon 720G، بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يأتى Oppo Reno4 Pro بكاميرا أساسية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لإلتقاط أفضل صور السيلفي، وإجراء مكالمات فيديو بأعلى دقة ممكنة.

ويمتلك Oppo Reno4 Pro بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، بقوة 65 واط  بفضل الشاحن الخارق SuperVOOC 2.0.

ومن ناحية السعر يأتي Oppo Reno4 Pro مقابل 465 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 7400 جنيه مصري.
أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور
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