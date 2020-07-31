أوبو تطلق Oppo Reno4 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور

كشفت رسمبا اليوم علامة أوبو الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Oppo Reno4 Pro، الذى يأتى ضمن الفئة المتوسطة عالية المواصفات، وذلك بعد نجاح شقيقه الأكبر Reno3 Pro بشكل ساحق عند إطلاقه العام الماضي.



