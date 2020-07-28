AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

رسميا.. أوبو تطلق هاتف Oppo A72 5G.. سعر ومواصفات.. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:01 م
أوبو تطلق هاتف Oppo
أوبو تطلق هاتف Oppo A72 5G
Advertisements
ندى على
أطلقت شركة OPPO الصينية رسميا عن هاتفها Oppo A72 5G بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G حيث أنه نسخة معدلة من هواتف هواتف A72 التى تم إطلاقها منذ أشهر. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A72 5G يأتى بشاشة بقياس6.5  بوصة، من نوع  LCD وبدقة +FullHD مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش في شكل ثقب صغير أعلى الشاشة. 


وتأتى كاميرات هاتف Oppo A72 5G بثلاث كاميرات خلفية الأساسية بدقة 16 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة 2 ميجابيكسل بمستشعر للعمق، وتأتى كاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل. 

Oppo A72 5G goes official with Dimensity 720 SoC and 6.5'' 90Hz display
ويحتوى هاتف Oppo A72 5G  بواسطة معالج من نوع MediaTek Dimensity 720 ، مع ذاكرة وصول عشوائي  بـ 8 جيجابايت رام ، بالإضافة إلى  128 جيجا بايت لسعة التخزين الداخلية . 
Oppo A72 5G

ويتميز هاتف Oppo A72 5G   ببطارية 4000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مع منفذ شحن USB-C port ، ونظام تشغيل Android 10 ، وفتحة للسماعة ب 3.5 مم، وقارئ للبصمة تحت الشاشة. 

Oppo A72 5G

ويبلغ سعر هاتف Oppo A72 5G بنسخة 8 جيجابايت رام للذاكرة العشوائية، و 128 جيجا بايت للمسحة الداخلية ب 270 دولار امريكى أى ما يعادل4314  جنيه مصرى. 

Oppo A72 5G
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. أوبو تطلق سلسلة Reno3 في الأسواق المصرية.. تعرف على السعر والمواصفات

أوبو تعلن عن سلسلة Find X2 في الأسواق الهندية.. السعر والمواصفات.. فيديو

هاتف Oppo Find X2 Pro ينافس POCO F2 Pro بهذه المميزات.. اعرف الفرق

أفضل هواتف أوبو Oppo للفئة المتوسطة .. فيديو

بـ 4 كاميرات خلفية و2 سيلفي.. سعر ومواصفات OnePlus Nord قبل إطلاقه

أفضل هواتف ذكية أقل من 5000 جنيه في 2020

ترشيحاتنا

في أول ظهور لها.. ماذا قالت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق؟

قصة انتحار طفل غيرت مجرى حياته.. لماذا أصبح الدكتور محمد مشالي طبيبا للغلابة؟

أغرب طلب من عروس لـ المدعوين.. تفاصيل

بيان جديد من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة

في الدقيقة الثانية.. وليد سليمان يخدع دفاع الجونة ويسجل الهدف الأول للأهلي .. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول المريمية ..فوائد تفوق الخيال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مبادرة الرئيس السيسي.. كيف تحافظ على رشاقتك؟

بعد دعمها لـ البوركيني .. صور جديدة تكشف جمال نرمين الفقي.. شاهد

من أرض الذهب إلى مكتبة الإسكندرية.. شروق سيف تعرض لمحات من تاريخ مصر باللغة الفرنسية