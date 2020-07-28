رسميا.. أوبو تطلق هاتف Oppo A72 5G.. سعر ومواصفات.. صور

أطلقت شركة OPPO الصينية رسميا عن هاتفها Oppo A72 5G بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G حيث أنه نسخة معدلة من هواتف هواتف A72 التى تم إطلاقها منذ أشهر.





وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A72 5G يأتى بشاشة بقياس6.5 بوصة، من نوع LCD وبدقة +FullHD مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، وتحتوي الشاشة على نوتش في شكل ثقب صغير أعلى الشاشة.





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وتأتى كاميرات هاتف Oppo A72 5G بثلاث كاميرات خلفية الأساسية بدقة 16 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة 2 ميجابيكسل بمستشعر للعمق، وتأتى كاميرا السيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل.





ويحتوى هاتف Oppo A72 5G بواسطة معالج من نوع MediaTek Dimensity 720 ، مع ذاكرة وصول عشوائي بـ 8 جيجابايت رام ، بالإضافة إلى 128 جيجا بايت لسعة التخزين الداخلية .





ويتميز هاتف Oppo A72 5G ببطارية 4000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مع منفذ شحن USB-C port ، ونظام تشغيل Android 10 ، وفتحة للسماعة ب 3.5 مم، وقارئ للبصمة تحت الشاشة.









ويبلغ سعر هاتف Oppo A72 5G بنسخة 8 جيجابايت رام للذاكرة العشوائية، و 128 جيجا بايت للمسحة الداخلية ب 270 دولار امريكى أى ما يعادل4314 جنيه مصرى.