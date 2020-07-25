أوبو تطرح النسخة العالمية من ساعتها الذكية OPPO Watch في 31 يوليو

كشفت تسريبات جديدة أن شركة OPPO أوبو الصينية، ستقوم بإطلاق النسخة العالمية من ساعتها الذكية OPPO Watch خلال أيام، وذلك يوم 31 يوليو القادم بنظام تشغيل Google Wear OS .





وبحسب موقع XDA Developers التقنى فإن ساعة OPPO Watch الذكية تأتى بشاشة بقياس 1.9 بوصة، من نوع AMOLED، وبحجم 26 مم، مع جهاز استشعار لمعدل ضربات القلب، كما أنها مقاومة للمياه.









وتحتوى ساعة OPPO Watch الذكية على مساحة داخلية ب 1 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى ب 8 جيجا بايت رام، ودعم لنظام تقنية شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM، كما ستصدر الساعة بنظام تشغيل Google Wear OS بالنسبة لنسختها العالمية حيث صدرت بنظام ColorOS Watch في الصين.

وتتميز ساعة OPPO Watch الذكية باحتوائها على بطارية 430 مللى أمبير، حيث ستكون قادرة على العمل لمدة 40 ساعة، ولمدة حوالى 21 يوم مع نظام توفير الطاقة، 50% من البطارية في غضون 17 دقيقة فقط.





كما تدعم ساعة OPPO Watch الذكية تقنية GPS، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وتقنية البلوتوث 4.2، وكانت صدرت النسخة المحلية منها بسعر 215 دولار امريكى أى ما يعادل 3.440 جنيه مصرى. ، ولكن من المتوقع أن تأتى الساعة بنسختها العالمية بسعر أعلى.



