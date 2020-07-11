AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

خلال ساعات.. ريلمي تبدأ بيع هاتف Realme X50 5G .. سعر ومواصفات

السبت 11/يوليه/2020 - 11:46 م
ريلمي تبدأ بيع هاتف
ريلمي تبدأ بيع هاتف Realme X50 5G ريلمي تبدأ بيع هاتف Realme
Advertisements
ندى على
كشفت شركة Realme ريلمي المملوكة لعلامة OPPO أوبو الصينية، إطلاق هاتف Realme X50 5G  للفئة المتوسطة، للبيع لأول مرة خلال ساعات، وذلك يوم 13 يوليو الجارى، بعد الإعلان عنه رسميا في شهر مارس الماضى. 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة ريلمى ستبدأ في بيع هاتف Realme X50 5G بسعر 350 يورو لأقل نسخة وهى نسخة 128 جيجا بايت من المساحة الداخلية، حيث يعادل حوالى 6320  جنيه مصرى.  


يأتي Realme X50 Pro 5G بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة + HDR 10، بالإضافة إلى طبقة حماية من الزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لنوتش فى أعلى يسارها يحتوى على الكاميرا الأمامية. 

ويحتوى هاتف Realme X50 Pro 5G بمعالج قوي من نوع  Snapdragon 865 5G ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعات 6 و 8 و 12 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0.
 
وتتميز كاميرات هاتف Realme X50 Pro 5G بكاميرا أساسية رباعية بقدرة 64 و 8 و2 و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستكون مزدوجة بدقة 32  و 8 ميجابكسل. 

ويأتى هاتف  Realme X50 Pro 5G ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، من خلال منفذ شحن من نوع usb-c، كما سيأتى الهاتف بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، بالإضافة إلى مستشعر بصمة أسفل الشاشة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيهما أفضل.. Realme Narzo 10 أم Narzo 10A.. تعرف على الإجابة..صور

قريبًا.. إطلاق هاتفي REALME X3 و X3 SuperZoom .. مع تليفزيون Realme TV

قاتل الـ Flagship..أفضل هواتف ذكية للفئة المتوسطة في 2020..صور

قبل الكشف عنه رسميًا.. تعرف على مواصفات Realme X50 Pro Player Edition المنتظر.. صور

أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية فى الأسواق.. صور

ريلمي تعلن رسميا عن هاتفي Realme 6s و Realme X50.. صور ومواصفات

ترشيحاتنا

التعليم تنفي تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة .. وتحذر من الانسياق وراء الشائعات

القسط يبدأ من 2000 جنيه.. الإسكان الاجتماعي تكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة في 13 محافظة

يمكن غسلها 30 مرة.. طرح كمامة على بطاقة التموين بـ8.5 جنيه

فستان أسود قصير.. ليلى علوى بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

لميس الحديدي عن سد النهضة: محدش يقدر يعطّش ولا يجوّع المصريين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد