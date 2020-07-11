خلال ساعات.. ريلمي تبدأ بيع هاتف Realme X50 5G .. سعر ومواصفات

كشفت شركة Realme ريلمي المملوكة لعلامة OPPO أوبو الصينية، إطلاق هاتف Realme X50 5G للفئة المتوسطة، للبيع لأول مرة خلال ساعات، وذلك يوم 13 يوليو الجارى، بعد الإعلان عنه رسميا في شهر مارس الماضى.





وبحسب موقع GSMArena فإن شركة ريلمى ستبدأ في بيع هاتف Realme X50 5G بسعر 350 يورو لأقل نسخة وهى نسخة 128 جيجا بايت من المساحة الداخلية، حيث يعادل حوالى 6320 جنيه مصرى.









يأتي Realme X50 Pro 5G بشاشة قياس 6.44 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 90 هرتز وبدقة + HDR 10، بالإضافة إلى طبقة حماية من الزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لنوتش فى أعلى يسارها يحتوى على الكاميرا الأمامية.





ويحتوى هاتف Realme X50 Pro 5G بمعالج قوي من نوع Snapdragon 865 5G ثماني النواة، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعات 6 و 8 و 12 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد الأحدث 10.0.

وتتميز كاميرات هاتف Realme X50 Pro 5G بكاميرا أساسية رباعية بقدرة 64 و 8 و2 و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية للهاتف فستكون مزدوجة بدقة 32 و 8 ميجابكسل.





ويأتى هاتف Realme X50 Pro 5G ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، من خلال منفذ شحن من نوع usb-c، كما سيأتى الهاتف بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، بالإضافة إلى مستشعر بصمة أسفل الشاشة.



