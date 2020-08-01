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اقتصاد

استقرار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:00 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات ثاني ايام العيد المحدد اليوم السبت لليوم الرابع علي التوالي.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري ، نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

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وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه بـ بنك قناة السويس لنحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الاسكندرية" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " التجاري الدولي، الأهلي الكويتي، بلوم، مص إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، عودة، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصرفي الهليحي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، البركة، كريدي أجريكول" نحو 15.94 جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.

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