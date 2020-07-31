انتشال جثة طفل غرق أثناء الاستحمام بنيل القناطر الخيرية

لقى طفل عمره 15 عاما مصرعه غرقا في نهر النيل بقرية البرادعة دائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أثناء الاستحمام وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. الإنقاذالجثةبالواقعة









تلقى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر بلاغا من الأهالى يفيد غرق طالب في نهر النيل أثناء الاستحمام بقرية البرادعة.





تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية فانتقل العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ.





وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنه لا توجد به أي إصابات ظاهرية وأنه يدعى " ع ع ا" 15 سنة وإنه كان يقوم بالاستحمام في النيل إلا أن التيار جرفه وابتعلته المياه وتوفى.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة والتصريح بالدفنة ما لم تكن هناك شبهه جنائية.