تفاصيل مملكة إبليس بالتزامن مع عرض ثاني حلقاته

مع انطلاق الموسم الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" يتخذ الصراع بين الخير والشر شكلًا مختلفًا، حيث تغلب فكرة تصفية الحسابات على أي شيء آخر مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين والعائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعيًا للكشف عن مكان الذهب المخفي الذي دفنته إليونور (فيدرا)، السيدة الفرنسية القاسية، التي نراها ممسكة بزمام الأمور.



وسرعان ما تتبدل قواعد اللعبة شيئًا فشيئًا مع دخول شخصيات أخرى، واتخاذها قرارات مصيرية مثل كاسيا (سلوى خطاب)، وأزهار (غادة عادل)، حنية (رانيا يوسف)، فتحي (صبري فواز)، الخواجة (أحمد داوود) وسواهم.





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وتدور أحداثه حول حارة الجنة، والتي لا تخضع لقانون، بل لسلطة القوة، تبدأ الصراعات بين جميع أهلها بعد مقتل كبيرهم فتحي إبليس، ليحاول كل منهم فرد ظهره وفرض نفسه فتوةً على الحارة، وخلال ذلك تنكشف أمامنا أسرارًا وخبايا عن ماضي أبليس، تغيّر موازين القوة

