تفاصيل مملكة إبليس بالتزامن مع عرض ثاني حلقاته

مع انطلاق الموسم الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" يتخذ الصراع بين الخير والشر شكلًا مختلفًا، حيث تغلب فكرة تصفية الحسابات على أي شيء آخر مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين والعائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعيًا للكشف عن مكان الذهب المخفي الذي دفنته إليونور (فيدرا)، السيدة الفرنسية القاسية، التي نراها ممسكة بزمام الأمور.
وسرعان ما تتبدل قواعد اللعبة شيئًا فشيئًا مع دخول شخصيات أخرى، واتخاذها قرارات مصيرية مثل كاسيا (سلوى خطاب)، وأزهار (غادة عادل)، حنية (رانيا يوسف)، فتحي (صبري فواز)، الخواجة (أحمد داوود) وسواهم.
وسرعان ما تتبدل قواعد اللعبة شيئًا فشيئًا مع دخول شخصيات أخرى، واتخاذها قرارات مصيرية مثل كاسيا (سلوى خطاب)، وأزهار (غادة عادل)، حنية (رانيا يوسف)، فتحي (صبري فواز)، الخواجة (أحمد داوود) وسواهم.
المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.