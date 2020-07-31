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ديني

مرصد الأزهر يشيد بـ مسلمي إسبانيا في عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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محمد شحتة
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه رغم حلول عيد الأضحى المبارك وموسم الحج فإن الاحتفال مازال مقيدا بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كوفيد ١٩. 

وفي إسبانيا أصدرت حكومة قطلونية تعليماتها للبلديات بإلغاء الصلاة في الساحات العامة لمنع تفشي الفيروس، خاصة بعد بداية الموجة الثانية من الوباء مؤخرًا في الإقليم.
 
وفي سياق متصل اشترطت الحكومة على المجازر ألا تقبل ذبح الأضاحي بشكل خاص إلا إذا كان هناك حجز مسبق لدى المجزر المختص، وأن يكون الشخص القائم بالذبح عاملًا بمهنة الجزارة، مع منع التزاحم حول هذه المجازر. وكان هذا هو الحال في بقية المدن بالنسبة للاحتفال بالعيد أو أداء الصلاة في الساحات. 

وعلى الرغم من حالة الحزن التي يشعر بها مسلمو إسبانيا هذا العام فإنهم أعربوا من خلال التصريحات الرسمية للجمعيات الإسلامية عن تقديرهم للموقف، مستشعرين بذلك مسئولية كبيرة ألقيت على عاتق الجميع، آملين أن يكون العام القادم مفعما بالاحتفال بعد أن تزول أزمة الفيروس العالمية. 

وأشاد مرصد الأزهر بموقف المسلمين الواعي والمسئول في هذه الظروف، متمنيا للجميع قضاء عيد سعيد مع أسرهم وذويهم، ومتوجها إلى الله تعالى بالدعاء ان يرفع البلاء عن البلاد والعباد.
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