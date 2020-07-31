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برلمان

وتسعى لدعم الحياة المجتمعية.. صوت الشعب: الداخلية تخفف الأعباء عن كاهل المواطن

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:41 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أحمد أيمن
صرح المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب بنجاح وزارة الداخلية وقيامها بدورها الخدمي الإنساني من خلال تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشر من مبادرة " كلنا واحد" في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ بيع أمان التابعة لوزارة الداخلية بإجمالى 360 فرعا على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها.

وأكد المستشار أحمد حسين البراوي أن مبادرة كلنا واحد  المبادرة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأمر الذي يجعل أغلبية السلع والمنتجات الضرورية للمواطن متوافرة وعدم وجود عجز فيها وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية وفرت السلع  بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
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